Манчестер Сити охотно продлили бы соглашение с немецким игроком еще на один год, но все указывает на то, что он покинет клуб летом. Гюндоган хотел бы присоединиться к Барселоне.

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По информации Sport, "блаугранас" добились значительных успехов в переговорах с полузащитником за последние несколько месяцев. Каталонский клуб готов предложить Гюндогану двухлетний контракт больше, чем может предложить ему Манчестер Сити, который хотел подписать контракт всего на один год. Однако любое соглашение будет всегда зависеть от того, сможет ли Барселона решить проблему с финансовым фейр-плей и Ла Лигой. Они уже работают над этим, планируя сократить фонд заработной платы.

Напомним, что контракт Гюндогана с английским клубом истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 32 матчах за "горожан" во всех турнирах, оформив 4+3 по системе гол+пасс.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.