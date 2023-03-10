Проблемы Барселоны из-за "дела Негрейры" могут перекинуться и на международные соревнования.

Каталонцы рискуют пропустить следующий сезон еврокубков из-за нарушения норм регламента УЕФА, сообщает Marca.

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Статья 4 пункта G предусматривает, что клубы могут потерять свое право выступления в Лиге чемпионов/Европы/конференций, если еврокубковое место было достигнуто нечестным путем. Ситуация Барселоны вполне может вписаться в это правило. Каталонцы обвиняются в многолетнем "сотрудничестве" с бывшим вице-президентом Комитета арбитров Испании Энрикесом Негрейрой, который обеспечивал клубу "правильных" судей и определенные привилегии.

УЕФА пока далек от категорических выводов. Представители Союза занимаются тщательным изучением документов по делу Барселоны и сначала дождутся решения испанского правосудия. Команда Хави уверенно идет лидером Ла Лиги, явно рассчитывая сыграть в групповом этапе следующей ЛЧ.

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