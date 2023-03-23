Барселону загоняют в угол – УЕФА проводит расследованию против клуба
Проблемы каталонской команды увеличиваются изо дня в день.
Недавно УЕФА запросил документы по "делу Негрейры" в прокуратуре Барселоны, которая подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета. В настоящее время европейский орган начинает собственное расследование против каталонской команды. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
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В УЕФА считают, что есть достаточно аргументов для потенциального несоблюдения регламента. Согласно статье 31(4) дисциплинарных правил, инспекторы были назначены для проведения расследования возможного нарушения законодательной базы УЕФА Барселоной.
Ранее сообщалось, что каталонскому клубу грозит дисквалификация из Лиги чемпионов в случае доказательства вины.
Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.