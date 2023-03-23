Прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейри. Выплаты могли производиться с целью обеспечить необходимое "каталонцам" судейство.

Экс-менеджеры Барселоны скрывали факты выплаты Негрейри – новые подробности скандала

Как сообщает El Confidencial, пока идет уголовное расследование, УЕФА может принять меры по этому поводу. Одной из санкций от европейской организации может быть отстранение от соревнований в Лиге чемпионов. Согласно регламенту УЕФА клубы не должны использовать никаких незаконных методов для влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. Дисквалификация в этом случае будет действовать всего один сезон. Источник сообщает, что решение по Барселоне будет принято в июне.

На данный момент каталонский клуб испытывает финансовые трудности. Дефицит бюджета составляет около 200 миллионов евро. В случае отстранения от еврокубков Барселона понесет многомиллионные убытки в следующем сезоне.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.