Дортмундская Боруссия гостит у мюнхенской Баварии в центральном матче 26 тура Бундеслиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Бавария – Боруссия Д стартует в 19:30 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно на сервисе Setanta Sports и на телеканале Setanta Sports Ukraine.

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Der Klassiker имеет решающее значение в борьбе за чемпионство. У Борусии одно очко преимущества, но игра состоится на Альянц-Арене. Бавария во время международной паузы сменила тренера – сегодня первый матч Томаса Тухеля во главе новой команды.

Стартовые составы команд

Бавария: Зоммер – Павар, Упамекано, де Лигт – Коман, Киммих, Горецка, Дэвис – Мюллер, Шупо-Мотинг, Сане.

Запасные: Ульрайх, Блинд, Станишич, Мазрауи, Канселу, Гравенберх, Мусиала, Мане, Гнабри.

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон – Беллингем, Джан, Геррейро – Брандт, Алле, Ройс.

Запасные: Майер, Озджан, Дауд, Хуммельс, Мукоко, Модест, Мален, Адейеми, Байно-Гиттенс.