Бавария очень быстро открыла счет в Дер Классикер. Уже на 13-й минуте Боруссия, перед этим матчем лидировавшая в Бундеслиге, пропустила курьезный гол.

Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция чемпионского матча Бундеслиги

Защитник мюнхенцев Дайот Упамекано выполнял банальный длинный пас со своей половины поля. Голкипер Грегор Кобель, который вернулся в стартовый состав после месячного перерыва, допустил ужасный фейл. Швейцарец хотел выбить мяч ногой, но только задел его, после чего круглый влетел в сетку. Забитый мяч записали как автогол Кобеля. У Лориса Кариуса появился достойный последователь.

Похоже, такой старт деморализовал Боруссию, которая очень быстро пропустила еще дважды. Бавария в дебютном матче Томаса Тухеля оформила комфортные 3:0 еще до половины первого тайма.