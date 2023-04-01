Фантомная интрига

Der Klassiker давно не был столь важен. В Бундеслиге давно не было такой чемпионской борьбы. Бавария впервые за 11 лет шла не на вершине таблицы после 25 туров и якобы переживала мини-кризис. Боруссия наоборот набрала фантастический ход, выиграла 9 из 10 матчей лиги после ЧМ-2022 и выпрыгнула с шестого места на первое.

Курьезный автогол голкипера и дубль Мюллера в видеообзоре матча Бавария – Боруссия Д – 4:2

Интрига? Эммм, не совсем. Все видели, как Дортмунду везет. В этот период после ЧМ-2022 Боруссия перебрала 9 пунктов в соответствии с системой xG и по качеству созданных/допущенных моментов была лишь четвертой в Бундеслиге. Бавария же в любое время могла прибавить. Успехи в Лиге чемпионов как пример.

Тухель не ломал, но освежил

Больший интерес вызвал дебют Томаса Тухеля в Мюнхене. Бавария воспользовалась международной паузой, чтобы взять желанного тренера, пожертвовав Юлианом Нагельсманном. Прямо перед решающими матчами с Дортмундом и Манчестер Сити в Лиге чемпионов. Рискованное решение, но оно дало мгновенный эффект – команда освежилась. Бавария предстала очень живой и агрессивной.

Новый коуч решил не ломать кардинально систему. Бавария вышла в привычной для топ-матчей схеме с четырьмя защитниками. Относительные сюрпризы в составе: Коман на левом фланге атаки и Сане на правом. "Недовольные Нагельсманном" Мане, Гнабри и Канселу не получили места в старте. Стандартная Бавария, если не считать нюансы с построением прессинга. Боруссия все сделала сама.

Неожиданный антигерой

Как ни парадоксально, идей Тухеля было больше в составе Боруссии. Эдину Терзичу понравилось, как Геррейро в последних матчах отыграл в центре поля (2 гола + 3 ассиста). Удачный эксперимент, но впервые Рафу в полузащиту Боруссии поставил именно Тухель 7 лет назад. К сожалению, сегодня никакие тактические решения от гостей не имели значения. Дортмунд не выглядел командой и пропустил три гола за 10 минут.

Первым подвел тот, от кого меньше всего ждали. Кобель тащит Боруссию в этом сезоне. Его форма – одна из причин удачного сезона. Дортмундские фаны очень обрадовались, что голкипер успел восстановиться к матчу с Баварией. Радость длилась 13 минут. В это время Грегор пошел на перехват и в простой ситуации махнул ногой мимо мяча. Упамекано открыл счет пасом с собственной половины поля.

Dayot Upamecano vient de marquer de près de 60 mètres grâce à l'incroyable erreur de Kobel. pic.twitter.com/N1UpkZMRyI — Actu Foot (@ActuFoot_) April 1, 2023

Боруссия поплыла и пропустила от яиц Мюллера

Пропустив такой гол, Боруссия решила наглядно показать, что означает слово "поплыть". Гости проиграли 84%(!) дуэлей до середины первого тайма. Это невероятная катастрофа. Ошибались все. У Баварии достаточно класса, чтобы наказать за это. Мюнхенцы усилили прессинг и каждую минуту отбирали мяч на чужой половине. Райерсон, Вольф и Зюле просто день подарков устроили.

На это было больно смотреть. Боруссия не могла выйти с собственной половины – Джан почему-то не садился третьим центральным для розыгрыша. Бавария задушила соперника и быстро забила еще два гола. Мюллер на дальней штанге яйцами подправил удар де Лигта (замырал подачу Киммиха с углового). А потом еще раз подсобил Кобель, парировав удар Сане прямо на ногу Томасу.

Бавария снова возьмет титул

Все попытки Дортмунда пойти в атаку большими силами приводили к еще большим проблемам – Бавария получала дополнительное пространство для контратак. Сане и Коман монструозны в таких условиях. Они бежали на чужие ворота, не встречая сопротивления. Лерой и Кингсли организовали четвертый гол – первый тонко дал в разрез, второй загнал мяч в сетку. Могло влететь еще 4.

Голы Шупо-Мотинга и Гнабри отменили из-за офсайдов, Сане почти выкатил на пустые для Мане, Мусиала не реализовал выход сам на сам. Бавария показала чемпионский футбол, а Боруссия доказала, что она не готова к серьезным задачам. Дортмунд проиграл Баварии 9 последних выездных матчей с общим счетом 37:8. Правда, даже сегодня повезло. Повезло избежать позора – Джан с пенальти и Мален отквитали два гола.

Мюнхенцы победили, набрали 55 очков и вернулись на первое место Бундеслиги. Боруссия отстает на два балла. Календарь у Баварии более сложный (выезды к Фрайбургу и Майнцу, встреча с Лейпцигом), плюс нагрузка в Лиге чемпионов (противостояние с Манчестер Сити), но разница между командами в качестве игры слишком велика. "Серебряная салатница" останется на юге.

Нагельсманн – іграшка в руках примхливої Баварії. У Мюнхені запанікували та пішли проти здорового глузду