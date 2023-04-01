Бавария встречалась с дортмундской Боруссией в центральном матче 26-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

В преддверии встречи Баварии и Боруссии Д в Бундеслиге виднелась интрига, но после этого матча она наверняка растаяла. Мюнхенцы сменили во время международной паузы тренера. Дебют Тухеля пришелся на классическую дуэль чемпионата.

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Встреча для Боруссии сразу началась плохо. Уже на 13-й минуте Кобель переправил мяч в свои ворота. Пять минут понадобилось Мюллеру, чтобы удвоить преимущество своей команды. В середине первого тайма нападающий Баварии оформил дубль. В начале второго тайма мюнхенцы продолжили громить соперника. Боруссия забила свой первый гол с пенальти, который удачно реализовал Джан. Точку в матче поставил Мален на 90 минуте.

В настоящее время Бавария занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. Подопечные Терзича находятся на второй строчке с 53 баллами.

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