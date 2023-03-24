Бавария лишила Юлиана Нагельсманна возможности получить бонус за успехи в размере 5 миллионов евро.

В контракте Юлиана Нагельсманна и Баварии были прописаны бонусы: тренеру полагались 5 миллионов евро за победу в Лиге чемпионов или за "золотой дубль" в Германии. Как информирует Bild, после увольнения этот пункт в соглашении был деактивирован.

Увольнение Нагельсманна обойдётся Баварии в кругленькую сумму

Таким образом, Нагельсманн не повторит судьбу Лучано Спаллетти. Действующий тренер Наполи заработал на выигранном скудетто Интера под руководством Антонио Конте приличный бонус. Это случилось в 2021 году.

Ожидается, что сегодня Бавария объявит об увольнении Нагельсманна и назначении на пост главного тренера Томаса Тухеля.

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