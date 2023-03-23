Руководство Баварии решило уволить главного тренера команды Юлиана Нагельсманна. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Две отмененные желтые карточки, два пенальти в видеообзоре матча Байер – Бавария – 2:1

Согласно источнику, основным кандидатом на замену Нагельсманна является экс-тренер Челси Томас Тухель.

Через несколько минут Bild сообщил, что Нагельсманн уже уволен. Официального подтверждения отставки тренера пока нет. Позже Романо дополнил инсайд, указав, что Тухель действительно станет новым наставником мюнхенской команды.

По итогам 25 тура чемпионата Германии Бавария уступила первое место дортмундской Боруссии. Мюнхенцы проиграли Байеру со счётом 1:2.

Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021-го, подписав 5-летний контракт. В первом сезоне под его руководством "ротен" стали чемпионами Германии. В кампании 2022/23 команда идет второй в Бундеслиге, а в четвертьфинале ЛЧ сыграет против Манчестер Сити.

Хаби Алонсо разобрал Баварию на молекулы и закрутил чемпионскую интригу – судья дважды сыграл один спектакль для Байера