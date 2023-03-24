О рокировке Нагельсманна на Тухеля сообщил официальный сайт мюнхенского клуба. Контракт рассчитан до лета 2025 года. Новый тренер дебютирует в поединке Бундеслиги против Боруссии Дортмунд, который будет сыгран 1 апреля в Мюнхене.

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Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021-го, подписав 5-летний контракт. В первом сезоне под его руководством "ротен" стали чемпионами Германии. В кампании 2022/23 команда идет второй в Бундеслиге, а в четвертьфинале ЛЧ сыграет против Манчестер Сити.

Последним местом работы Томаса Тухеля был Челси, из которого его уволили осенью 2022-го. С лондонцами тренер выиграл Лигу чемпионов 2020/21, а прежде работал в ПСЖ, Боруссии Д и Майнце.

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