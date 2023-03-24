Бавария раскрыла причины сенсационного увольнения Нагельсманна
Генеральный директор Баварии Оливер Кан объяснил причины увольнения Юлиана Нагельсманна.
"Когда Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать вместе очень долгий срок. Это было нашей целью.
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Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже. После чемпионата мира в Катаре мы играли всё менее успешно и привлекательно.
Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и вообще. По этой причине мы реагируем сейчас", – приводит слова Кана официальный сайт Баварии.
Напомним, на место уволенного Нагельсманна пришёл Томас Тухель.
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