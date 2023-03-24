"Когда Юлиан Нагельсманн возглавил Баварию летом 2021 года, мы были уверены, что будем работать вместе очень долгий срок. Это было нашей целью.

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Юлиан разделяет наше стремление играть в успешный и привлекательный футбол. Но сейчас мы пришли к осознанию того, что качество нашей команды, несмотря на чемпионство в прошлом сезоне, проявлялось все реже. После чемпионата мира в Катаре мы играли всё менее успешно и привлекательно.

Сильные колебания в игре ставили под сомнение наши цели не только в этом сезоне, но и вообще. По этой причине мы реагируем сейчас", – приводит слова Кана официальный сайт Баварии.

Напомним, на место уволенного Нагельсманна пришёл Томас Тухель.

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