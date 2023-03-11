Германия, Бундеслига, 24-й тур

Бавария – Аугсбург – 5:3

Голы: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Девис, 74 – Бериша, 2, 60 (п.), Кардона, 90+3

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голы: Роде, 55 – Вамангитука, 75

РБ Лейпциг – Боруссия М – 3:0

Голы: Вернер, 58, Форсберг, 70 (п.), Гвардиол, 80

Нереализованный пенальти: Плеа, 53 (Боруссия М)

Герта – Майнц – 1:1

Голы: Нгакам, 17 (п.) – Ажорк, 57

Шальке – Боруссия Д – 2:2

Голы: Бюльтер, 51, Караман, 79 – Шлоттербек, 38, Геррейро, 60

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В баварском дерби Аугсбург забил первым. "Фугеры" вышли вперед уже на 2-й минуте – Бериша после ошибки защитников из района одиннадцатиметровой отметки точно пробил мимо Зоммера. Однако еще до середины первого тайма мюнхенцы сумели сравнять и выйти вперед. На перерыв же команды ушли при счете 4:1. После отдыха Бериша с пенальти оформил дубль и зажег интригу, которую вскоре потушил Дэвис. Кардона уже в добавленное время забил третий гол Айнтрахта, но на большее не хватило времени. Бавария продолжает лидировать.

Айнтрахт неожиданно потерял очки со Штутгартом. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва "орлы", благодаря выстрелу Роде в девятку, вышли вперед. Гости, несмотря на статус аутсайдера, не уступали сопернику как минимум в желании и за 15 минут до конца матча сумели сравнять. Потеря очков опустила Айнтрахт на шестую строчку, позволив оторваться Фрайбургу.

РБ Лейпциг реабилитировался за поражение в прошлом туре (от Боруссии дортмундской) с Боруссией менхенгладбахской. Главные события происходили после перерыва. Сначала Плеа не реализовал пенальти (голкипер "быков" угадал направление полета мяча), а через 5 минут "жеребцы" пропустили от Вернера. Впоследствии Форсберг с пенальти свою попытку реализовал, а Гвардиол за 10 минут до конца матча поставил жирную точку, подытожив разгром точным ударом. РБ Лейпциг пока третий.

В еще одном матче Герта расписала ничью с Майнцом. Хозяева забили с пенальти еще до середины первого тайма, однако после перерыва пропустили в ответ. Берлинцам удалось удержать ничью и не позволить сопернику вплотную приблизиться к топ-6 Бундеслиги.

В последнем матче дня Боруссия Д неожиданно потеряла очки с Шальке. Худшая команда Бундеслиги пропустила в конце первого тайма, однако после перерыва сумела отыграться. Герейро в середине второй сорокапятиминутки снова вывел дортмундцев вперед, однако удержать преимущество "шмелям" не удалось. На последних минутах Баланта вообще мог стать автором сенсации, если бы не сейв Майера. Потеря очков Боруссией позволила Баварии единолично возглавить Бундеслигу, оторвавшись на два пункта.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ