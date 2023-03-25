Швейцария не оставила живого места на сборной Беларуси. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Евро-2024, отбор. 1-й тур

Беларусь – Швейцария – 0:5

Голы: Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуни, 65

Избиение начал Штеффен, отличившийся тремя голами в первые 29 минут поединка. Это самый ранний хет-трик за всю историю "Нати". Беларусь после перерыва добили Джака и Амдуни.

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Следующий матч отбора на Евро-2024 приспешники России проведут против Румынии 28 марта, Швейцария в тот же день дома будет противостоять Израилю.