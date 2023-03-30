– Что скажешь о кризисе в Брюгге после трех чемпионских сезонов и самого успешного выступления в ЛЧ?

– Они довольно часто меняют тренеров, когда что-то начинает идти не по плану. Хуфкенс прекрасно проявил себя в Лиге чемпионов и принес немало денег для клуба, но мне сложно судить о том, что там происходит внутри. Я уверен, что со временем у них все наладится, а в этом сезоне еще не все потеряно, когда дело дойдет до деления на четверки.

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– Решение Брюгге продать Соболя (во французский Страсбург – прим.) стало для тебя неожиданным?

– Мы пересекались, когда я был в Брюгге, но близко не общались. Он хорошо себя показал в Бельгии и в клубе решили сделать ставку на 20-летнего Бьорна Мейера. Может, хотят его раскрутить и продать.

– В системе Брюгге сейчас находится 18-летний Саша Якименко. Не пересекался ли с ним?

– Нет. Я покинул Брюгге, когда он явился в команде. О его игре слышал только хорошие отзывы от приятелей.

– Что с Яремчуком? Почему в Брюгге ему так не удастся найти свою игру?

– Не идет у него игра, не пошло в команды. Растерял уверенность в себе, потому что не может забить. Трудная ситуация. Я знаю, что он очень хороший нападающий. Видно, что команда не идет ему навстречу. Возможно, ему нужно попасть в команду, которая будет его постоянно обслуживать, – цитирует Равича Український футбол.

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