Стороны согласовали новый контракт до 30 июня 2026 года, сообщает официальный сайт "орлов". Предыдущее соглашение было на 2 года короче.

Барселона стремится вернуть воспитанника – звезда Бенфики начал переговоры с клубом

Шмидт проводит дебютный сезон во главе Бенфики, и он складывается сказочно. Команда уверенно шагает к титулу чемпиона Португалии (10 очков отрыва от Порту), а в ЛЧ уже дошла до четвертьфинала. Лиссабонцы сыграют с Интером (11 и 19 апреля), после чего могут выйти на победителя пары Милан – Наполи, то есть шансы на финал вполне реальны.

Заметим, что Шмидт успел изрядно насолить украинцам. Бенфика под его руководством выбила Динамо из последнего раунда квалификации ЛЧ (2:0; 3:0), а затем продала Романа Яремчука в Брюгге.

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