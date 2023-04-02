Перед международной паузой Реал проиграл Барселоне и потерял реальные шансы на чемпионство. Далее Примеру можно доиграть на автопилоте – главной стала Лига чемпионов, где Мадрид встретится с Челси. Однако сегодня "сливочные" показали реакцию на поражение в Класико и разнесли Вальядолид.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматичной битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков

Начиналось все далеко не радужно. Реал проваливался на флангах обороны (слева вышел Камавинга, справа – Васкес) и оставлял дыры в опорной зоне. Вальядолид на первых минутах создал два голевых момента, но Меса пробил в каркас ворот, а Мончу с выгодной позиции не попал в ворота.

Дав соперник надежду, Реал сразу ее убил. Быстрая контратака с участием Камавинга и Чуамени завершилась своевременным пасом Асенсио на Родриго и голом. До перерыва хозяева еще трижды наказали клуб Роналдо за ошибки. На авансцену вышел Бензема, который всегда оказывался в нужном месте.

Карим оформил хет-трик за 7 минут:

– головой замкнул пас Винисиуса на дальнюю штангу в стиле Зозули;

– с линии штрафной подкрутил мяч в угол ворот;

– сложным ударом из-за спины достал подачу Родриго.

Карим – первый игрок в истории Реала, забивший 20+ голов в 11 сезоне.

Второй тайм также начался с атак Вальядолида и попадания в штангу ворот Куртуа (пробивал Кике). Впрочем, Реал снова вернул инициативу и организовал несколько острых выпадов. Голами они не завершились, потому что Родриго пробил в штангу, а Винисиус перед ассистом на партнера подыграл себе рукой.

Мадрид все же забил пятый гол, когда Родриго отбросил под удар Асенсио. А Васкес с паса Азара положил шестой. Реал набрал 59 очков и закрепился на втором месте Ла Лиги. Отставание от Барселоны космическое – 12 пунктов. Вальядолид идет 16-м с одним очком преимущества над зоной вылета.