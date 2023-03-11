Карим Бензема уже завершил карьеру в сборной Франции, но до сих пор генерирует скандалы вокруг "Ле Блё".

Форвард Реала пропустил ЧМ-2022 из-за травмы. У Бензема якобы были шансы восстановиться до решающих стадий турнира, но он сам решил покинуть расположение французов. Пресса активно писала, что против обладателя "Золотого мяча" было настроено несколько футболистов сборной. После Мундиаля Бензема и вовсе объявил о завершении международной карьеры. Главный тренер вице-чемпионов мира Дидье Дешам хотел объяснить ситуацию, но все обернулось новым скандалом.

"Карим присоединился к нам 14 ноября после периода почти без игровой практики в клубе. Он выполнял индивидуальную программу, его возвращение к командным тренировкам было отложено. Как и в случае с Вараном, у меня не было требования, что он обязательно должен выйти в старте на первый матч против Австралии.

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Когда Карим получил травму, наш врач сопроводил его в клинику на МРТ. Бензема передал результаты представителю Реала, который также выразил ему свое мнение. Когда он вернулся в гостиницу, было уже за полночь. Я пришел к Кариму в номер вместе с нашим врачом, который дал мне отчет о МРТ.

Карим был расстроен, потому что этот чемпионат мира многое значил для него. Он говорил мне: "Я умер". Диагноз нашего врача совпадал с тем, что был поставлен в Мадриде. В лучшем случае его возвращение к тренировкам могло состояться 10 декабря, не раньше.

В своих соцсетях он выразил разочарование тем, что ему пришлось покинуть лагерь, но оправдывал это решение своей заботой о команде. Мы пробыли вместе около двадцати минут. Уходя, я сказал ему: "Карим, это не срочно. Договорись о своем возвращении с тренером команды". Проснувшись, я узнал, что он уже уехал. Это его решение, он не скажет вам чего-нибудь другого. Я понимаю и уважаю его", – цитирует Дешама RMC Sport.

Похоже, Бензема не соглашается с версией наставника французов. Обладатель "Золотого мяча" выставил скрин из интервью Дешама, добавил эмодзи клоуна и дописал: "Какая же наглость".

На второй композиции от Карима еще один клоун, ироничная надпись "Святой Дидье" и мужчина, на видео повторяющий "лжец".

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