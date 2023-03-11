Омония с Бесединым и Безусом в составе не смогла обыграть АПОЭЛ в матче 27-го тура чемпионата Кипра. Результат и видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Кипр, 27 тур

Омния – АПОЭЛ – 1:1

Голы: Панайоту, 85 – Креспо, 44.

В стартовом составе Омонии оказались сразу оба украинца. Артем Беседин и Роман Безус вышли на поле с первых минут матча. К концу первого тайма лидер турнирной таблицы чемпионата Кипра открыл счет. В свой актив гол записал Креспо.

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Вторая половина матча началась с замен. К сожалению, Роман Безус покинул поле на 59-й минуте. Несмотря на то, что Омония больше владела мячом, забить удалось только к концу второго тайма. Защитник Николас Панайоту сравнял счет в матче на 85-й минуте. Отметим, что Артём Беседин сыграл все 90 минут, но так и не смог прервать свою безголевую серию, которая составляет почти 1600 минут.

В настоящее время Омония занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 42 пункта. АПОЭЛ находится на первой строчке с 60 баллами. Между командами разница в 18 очков.

Омония вышла в полуфинал Кубка Кипра – Безус забил решающий гол на 90+8, Беседин не доиграл матч до конца