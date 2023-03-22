"Над предложением не долго думал. Надо было посоветоваться с женой и президентом Виктории. Мы поговорили и я с радостью принял предложение. Меня поняла и жена, и президент, и семья.

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Рад вернуться во Львов. Это место, которое я люблю, где я стал футболистом. Где выпал шанс заявить о себе как о тренере. Очень рад. Долго не думал, но этические моменты все уладил.

Следил ли я за выступлениями команды? Сильно не следил. Но вживую смотрел матч с Зарей в Киеве. Впечатление от команды было неплохое", – сказал Бессмертный в комментарии пресс-службе "горожан".

Напомним, 54-летний специалист заменил на посту главного тренера Львова Олега Дулуба, который был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды. До прихода во Львов Бессмертный тренировал Викторию, которая готовилась вернуться в профессиональный футбол после пропуска сезона.

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