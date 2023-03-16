"Я счастлив! Бетис – очень хорошая команда, мы видели это в матчах с Реалом и Барселоной. Но мы дважды обыграли их, поэтому я думаю, что мы выступили очень хорошо. Во втором тайме мы лучше владели мячом, удерживая его на своей половине поля, а затем создавали моменты. Все ребята выступили очень хорошо.

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Еще раз, все игроки, которые приезжают на матч, могут выполнять свою работу и показывать хорошие результаты, так что у нас не только 11 игроков, у нас целая команда. Ни красных, ни травм.

Факундо Пеллистри отлично вышел. У него было несколько хороших выступлений на тренировках, но матч – это другое. В начале ему нужно было включиться в игру, но через несколько минут у него появилась вера в себя, он хорошо действовал. Я доволен", – рассказал после матча Тен Хаг

Напомним, что Манчестер Юнайтед дважды обыграл Бетис в Лиге Европы с общим счетом 5:1. Жеребьевка четвертьфинальных матчей турнира состоится 17 марта.

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