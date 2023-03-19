Севилья осталась рядом с зоной вылета, Вильяреал разгромил Осасуну, Сосьедад прервал 4-матчевую безвыигрышную серию
Воскресенье в чемпионате Испании дарило не только Классико. Отчет о других 4 матчах читайте на "Футбол 24".
Примера, 26 тур
Бетис – Мальорка – 1:0
Гол: Иглесиас, 48
Осасуна – Вильяреал – 0:3
Голы: Чуквуэзе, 14, Моралес, 85, 90+3
Реал Сосьедад – Эльче – 2:0
Гол: Кубо, 48, Мугуруса, 90
Хетафе – Севилья – 2:0
Голы: Эль-Хаддади, 50, Унал, 90+5
Бетис вылетел из Лиги Европы, расписал две ничьи подряд в чемпионате, но оставался в борьбе за Лиги чемпионов. В гости приехал середняк со своей слабой серией – Мальорка набрала всего очко в трех турах.
Первый мтайм тч оказался скучным и завершился "нулями". Впрочем, уже в дебюте второй половины Бетису удалось выйти вперёд. Иглесиас подставил ногу, будто хоккейную клюшку, под низовой удар Сабали – мяч полетел в противоположный от Райковича угол. Борха с 12 голами догнал большую группу игроков, следующих за Робертом Левандовски (15) в гонке бомбардиров.
Атака Мальорки оставалась безнадежной до финального свистка, наиграв на жалкие 0,19 xG. Бетис поравнялся с Сосьедадом (четвертой командой Ла Лиги), а островитяне прозябают в середине таблицы (11-я строчка).
Равенство Бетиса и Сосьедада по очкам продолжалось недолго. Баски дома одержали победу над аутсайдером – Эльче. Гости не создали никаких проблем для ворот Ремиро, нанеся 4 удара на 0,11 xG, но подопечные Иманола Альгуасила снова продемонстрировали свою уязвимость в атаке. 11 ударов по воротам на 1,25 xG превратить в гол до перерыва не удалось.
Открыть счет удалось только в начале второго тайма – Силва разрезал оборону пасом на Кубо, а тот с левого края штрафной попал под дальнюю штангу. Это был 4-й ассист Давида в Ла Лиге в 2023 году, что является самым высоким показателем испанского чемпионата на данном отрезке (столько же ассистировал Чуквуезе из Вильяреала). Чуть позже Давид мог и сам забить, но хавбек попал в каркас.
¡El poste evitó el segundo tanto de la @RealSociedad en el #RealSociedadElche!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/cogTDvkpl9— LaLiga (@LaLiga) March 19, 2023
В целом, после перерыва Реал Сосьедад существенно уменьшил активность в атаке, однако Эльче это не помогло. В конце концов, на 90-й минуте Мугуруса установил окончательный счет – 2:0. Подопечные Иманола Альгуасила прервали 4-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге и сохранили отрыв от пятой позиции в три очка.
Вильяреал в параллельном матче переиграл Осасуну. Сделать это было непросто – команды шли практически на равных по количеству ударов, явных голевых возможностей и ожидаемыми голами. Памплонцам несколько не повезло, ведь на старте встречи Торро мог открывать счет. Он попал в штангу, а всего через четыре минуты Чуквукезе вывел "желтую субмарину" вперед.
Это было уже 22 вовлечение Самуэля к взятию ворот в текущем сезоне (11 голов, 11 ассистов). Среди футболистов Ла Лиги больший показатель имеют только Левандовски, Бензема и Винисиус.
22 – Top 5 LaLiga players with most goal involvements in 2022/23 in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023
31 – Robert Lewandowski (25 goals, 6 assists).
29 – Vinícius Jr (19, 10)
24 – Karim Benzema (19, 5)
22 – SAMUEL CHUKWUEZE (11, 11)
20 – Antoine Griezmann (10, 10)
Eagle. pic.twitter.com/QTM62d7uUy
Второй тайм оказался таким же равным, как и первый, однако Осасуна снова не реализовала свои моменты. Против хозяев, в частности, снова сыграла штанга.
¡El poste evitó el segundo tanto de la @RealSociedad en el #RealSociedadElche!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/cogTDvkpl9— LaLiga (@LaLiga) March 19, 2023
Вильяреал же добил хозяев дублем Моралеса в конце встречи. Таким образом, Хосе Луис в возрасте 35 лет и 239 дней стал самым возрастным автором дубля Вильяреала в истории Ла Лиги. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "подводников".
Они остались шестыми, оторвавшись на пять очков от седьмой позиции и отставая от пятой на четыре. Памплонцы остались девятыми.
Пока Реал готовился к решающей битве на Камп Ноу, оборону столицы держал Хетафе. На Колосеум Альфонсо Перес подопечные Кике Санчес Флореса принимали Севилью – встреча имела огромное значение, ведь коллективы борются за выживание в Ла Лиге. Первый тайм полностью соответствовал статусу аутсайдерского болота, ведь болельщики увидели всего 7 ударов (4-3 в пользу хозяев)
Единственный реальный момент в этот период создал Хетафе, который мог забивать в атаке с врыванием Эль-Хаддади на левый край штрафной.
¡Perdonó @Munirhaddadi en el #GetafeSevillaFC!#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/PJU8aSRrOo— LaLiga (@LaLiga) March 19, 2023
Через четыре минуты после перерыва именно марокканец откроет счет – Мунир пробил в почти пустые ворота после врывания и удачного паса Майораля. Впрочем, всего через несколько минут андалусийцы могли отыграться благодаря бисиклете Окампоса (немного не хватило точности), а на 67-й минуте Эн-Несири поймал навес на линию вратарской. И запустил мяч в небо!
¡Lo intentó de chilena @Locampos15!#GetafeSevillaFC #LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/ExEj2qqt8z— LaLiga (@LaLiga) March 19, 2023
В компенсированное время расточительство андалусийцев было наказано голом Унала. 2:0 Хетафе празднует победу и покидает зону вылета, а Севилья остается всего в двух очках от нее.
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