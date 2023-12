Примера, 26 тур

Бетис – Мальорка – 1:0

Гол: Иглесиас, 48

Осасуна – Вильяреал – 0:3

Голы: Чуквуэзе, 14, Моралес, 85, 90+3

Реал Сосьедад – Эльче – 2:0

Гол: Кубо, 48, Мугуруса, 90

Хетафе – Севилья – 2:0

Голы: Эль-Хаддади, 50, Унал, 90+5

Бетис вылетел из Лиги Европы, расписал две ничьи подряд в чемпионате, но оставался в борьбе за Лиги чемпионов. В гости приехал середняк со своей слабой серией – Мальорка набрала всего очко в трех турах.

Первый мтайм тч оказался скучным и завершился "нулями". Впрочем, уже в дебюте второй половины Бетису удалось выйти вперёд. Иглесиас подставил ногу, будто хоккейную клюшку, под низовой удар Сабали – мяч полетел в противоположный от Райковича угол. Борха с 12 голами догнал большую группу игроков, следующих за Робертом Левандовски (15) в гонке бомбардиров.

Атака Мальорки оставалась безнадежной до финального свистка, наиграв на жалкие 0,19 xG. Бетис поравнялся с Сосьедадом (четвертой командой Ла Лиги), а островитяне прозябают в середине таблицы (11-я строчка).

Равенство Бетиса и Сосьедада по очкам продолжалось недолго. Баски дома одержали победу над аутсайдером – Эльче. Гости не создали никаких проблем для ворот Ремиро, нанеся 4 удара на 0,11 xG, но подопечные Иманола Альгуасила снова продемонстрировали свою уязвимость в атаке. 11 ударов по воротам на 1,25 xG превратить в гол до перерыва не удалось.

Открыть счет удалось только в начале второго тайма – Силва разрезал оборону пасом на Кубо, а тот с левого края штрафной попал под дальнюю штангу. Это был 4-й ассист Давида в Ла Лиге в 2023 году, что является самым высоким показателем испанского чемпионата на данном отрезке (столько же ассистировал Чуквуезе из Вильяреала). Чуть позже Давид мог и сам забить, но хавбек попал в каркас.

В целом, после перерыва Реал Сосьедад существенно уменьшил активность в атаке, однако Эльче это не помогло. В конце концов, на 90-й минуте Мугуруса установил окончательный счет – 2:0. Подопечные Иманола Альгуасила прервали 4-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге и сохранили отрыв от пятой позиции в три очка.

Вильяреал в параллельном матче переиграл Осасуну. Сделать это было непросто – команды шли практически на равных по количеству ударов, явных голевых возможностей и ожидаемыми голами. Памплонцам несколько не повезло, ведь на старте встречи Торро мог открывать счет. Он попал в штангу, а всего через четыре минуты Чуквукезе вывел "желтую субмарину" вперед.

Это было уже 22 вовлечение Самуэля к взятию ворот в текущем сезоне (11 голов, 11 ассистов). Среди футболистов Ла Лиги больший показатель имеют только Левандовски, Бензема и Винисиус.

22 – Top 5 LaLiga players with most goal involvements in 2022/23 in all competitions:



31 – Robert Lewandowski (25 goals, 6 assists).

29 – Vinícius Jr (19, 10)

24 – Karim Benzema (19, 5)

22 – SAMUEL CHUKWUEZE (11, 11)

20 – Antoine Griezmann (10, 10)



