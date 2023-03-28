Защитник Спортинга Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру в Ла Лиге.

Переезд испанского защитника в Португалии из Барселоны оказался не удачным. Бельерин не смог закрепиться в основном составе Спортинга, за который он отыграл всего в шести матчах в текущем сезоне.

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Как сообщает Фабрицио Романо, Бетис намерен вернуть защитника в команду Переговоры продвигаются на завершающую стадию, поскольку бывший защитник каталонцев хочет вернуться в Испанию. Контракт Бельерина со Спортингом истекает летом этого года.

Understand Real Betis are in advanced talks to sign Hector Bellerín on free deal from Sporting at the end of the season ? #RealBetis



Negotiations are progressing to the final stages, as former Barça and #AFC right back is keen on returning to Betis soon. pic.twitter.com/ZAZMT5eLA1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2023

Напомним, что у защитника уже был опыт выступления за Бетис. В сезоне 2021/22 он провел в составе "зелено-белых" 23 матча в Ла Лиге и отличился двумя результативными передачами. Вместе с Бетисом Бельерин завоевал Кубок Испании.

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