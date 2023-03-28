Бетис пытается вернуть в Испанию экс-защитника Барселоны
Защитник Спортинга Эктор Бельерин может продолжить свою карьеру в Ла Лиге.
Переезд испанского защитника в Португалии из Барселоны оказался не удачным. Бельерин не смог закрепиться в основном составе Спортинга, за который он отыграл всего в шести матчах в текущем сезоне.
"Он захотел уйти": Хави подтвердил трансфер звезды Барселоны
Как сообщает Фабрицио Романо, Бетис намерен вернуть защитника в команду Переговоры продвигаются на завершающую стадию, поскольку бывший защитник каталонцев хочет вернуться в Испанию. Контракт Бельерина со Спортингом истекает летом этого года.
Напомним, что у защитника уже был опыт выступления за Бетис. В сезоне 2021/22 он провел в составе "зелено-белых" 23 матча в Ла Лиге и отличился двумя результативными передачами. Вместе с Бетисом Бельерин завоевал Кубок Испании.
"Я раздавлю тебе голову". Арда Туран – главный бедбой футбола: избивал арбитра, просил себя застрелить, имел Эрдогана-свидетеля