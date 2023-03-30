"Если ПСЖ хочет выиграть, они выиграют. Потом есть Мбаппе. Я очень уважаю Месси, который для меня является лучшим игроком в истории футбола, Неймар также очень сильный, но сегодня Мбаппе является самым сильным в мире.

Малиновский среди тех, кому платят больше всего – рейтинг зарплат футболистов Марселя

Без него команда совсем не та, чем когда он есть на поле. Более того, когда его не было, мы их обыграли (2:1, 1/8 финала Кубка Франции). Тогда с ним, с другой мотивацией, они победили. Лига 1 – тяжелый чемпионат, где нужно бороться за каждое очко. Мы попытаемся выиграть все и увидим, куда это нас приведет", – сказал Тудор в интервью L'Equipe.

Напомним, что в турнирной таблице между ПСЖ и Марселем разница в семь очков.

Франция уничтожила Нидерланды – рекордный по скорости разгром, дубль Мбаппе в роли капитана и геройство Меньяна в финале