Недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что экс-наставник Уотфорда может возглавить сборную Украины, которой временно руководит Руслан Ротань.

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Переговоры между Биличем и УАФ уже начались, и проходят на положительной ноте. Особенно интересно было предложение бывшего тренера Хорватии. Согласно информации Index.hr, он предложил выполнять свою работу безвозмездно. Такой шаг стал бы прецедентом в мировом футболе.

Специалист должен получить около 400 000 фунтов стерлингов компенсации от своего бывшего клуба за досрочное расторжение контракта. Поэтому вопрос оплаты не будет стоять на первом месте из-за того, что он желает поскорее вернуться к работе.

Напомним, что Билич на уровне сборных в последний раз работал 11 лет назад с родной Хорватией. Украине нужно определяться с главным тренером до июня, когда состоятся следующие 2 матча отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16-го) и Мальты (19-го).

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