Бохум подходил к выездной встрече с Кёльном в статусе команды из зоны вылета. За ее плечами была серия в четыре поражения, но и "козлы" проводили не лучший отрезок – они не знали побед в трех турах подряд. Именно поэтому ничья никого не устраивала.

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Явными фаворитами выступали хозяева, но подопечные Штеффена Баумгарта сами выстрелили себе в ногу. Уже на 9-й минуту Хюбер сбил соперника у на линии собственной штрафной, а рефери назначил пенальти. Штегер уверенно его реализовал. 0:1!

В дальнейшем Кельн владел инициативой, однако Бохум действовал на немного острее. В конце концов, на 76-й минуте гости конвертировали свое маленькое преимущество во второй гол – они разыграли стандарт. Мяч благодаря рикошету удачно отскочил, и команда раскатала эффектную комбинацию в штрафной . Машович завершил ее точным ударом. 0:2!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Бохум отпраздновал неожиданную победу, набрав 22 очка и поднявшись с восемнадцатой на четырнадцатую позицию. Кёльн остается двенадцатым, имея в активе 27 зачетных баллов.

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