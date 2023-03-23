Дортмундцы уверены, что их соперник прибег к хитростям перед очной встречей.

В Борусии не верят в серьезный характер травм Джамала Мусиалы. Напомним, полузащитник Баварии покинул расположение сборной Германии из-за растяжения мышц задней поверхности бедра левой ноги.

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По данным Bild, в дортмундском клубе считают, что мюнхенцы блефуют по поводу травмы игрока. Они ожидают, что он сможет сыграть против Борусии 1 апреля и готовятся к матчу, учитывая, что все ключевые игроки Баварии будут доступны. Отмечается, что "черно-желтые" видят в этой ситуации сходство с травмой Килиана Мбаппе, когда сообщалось, что он не сыграет в Лиге чемпионов, но в итоге вышел на поле.

Напомним, что в турнирной таблице Бундеслиги лидирует Боруссия Д, имея в своем активе 53 пункта. Бавария занимает второе место и отстает всего лишь на один балл. Поэтому в очном противостоянии определится лидер чемпионата Германии.

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