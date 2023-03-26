Полуфиналист ЧМ-2022 Марокко продолжает поражать, на этот раз обыграв титулованную Бразилию. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Марокканцы празднуют один из голов в ворота Бразилии / фото из открытых источников

Товарищеские матчи.

Марокко – Бразилия – 2:1

Голы: Буфал, 29, Сабири, 79 – Каземиро, 67

Сборная Бразилии в первом своем матче после смерти Короля футбола Пеле решила почтить его память. Фамилию Пеле разместили под игровым номером каждого из игроков.

Впрочем, игрой порадовать Короля футбола не удалось. Уже на 29 минуте Буфал открыл счет во встрече, воспользовавшись ужасным выходом бразильцев из обороны. Каземиро после перерыва выровнял положение, но Сабири на 79 минуте принес победу африканцам, классно забив от перекладины.

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