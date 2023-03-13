Первый полуфинальный матч Лиги Сеаренсе между клубами Игуату и Сеара подарил шедевр.

Дуэль прошла накануне. Все началось с гола Гильерме Кастильо, открывшего счет уже на 7 минуте. Игуату удалось отыграться еще до перерыва.

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Посодействовало этому неожиданное решение Леонардо Перейры Дос Реиса. 23-летний центрфорвард упал в штрафной после борьбы с соперником, но не растерялся, когда мяч оказался в его ногах. Он продемонстрировал чудеса техники и отличился!

O Ceará acaba de tomar um GOL DE BICICLETA feito por um jogador que estava SENTADO (!!!) pic.twitter.com/TAZJbdTfja — Bruno Camarão (@brunocamarao) March 12, 2023

Больше голов коллективы не забивали. Ответный матч, который определит обладателя путевки в финал, состоится 18 марта в 21:00.

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