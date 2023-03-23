Сборная Украины в рамках подготовки к матчу с Англией проведет товарищескую встречу с Брентфордом. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Казалось бы, что может пойти не так с подготовкой к товарищескому матчу сборной? Для большинства стран данная тема является абсолютно обыденной, но Украина никогда не выбирала скучный путь. Вот и сейчас мы получили довольно странную историю перед ключевым поединком в отборе к Евро-2024.

Украине прогнозируют невыход на Евро-2024 напрямую – 4 поражения в группе, сенсационная потеря и единственный шанс

Тренировочный матч вместо товарищеского

Виктор Вацко уверяет, что о товарняке с Брентфордом договаривался еще Александр Петраков. Другие инсайдеры сообщали, будто УАФ вела переговоры о встрече с Марокко, но от этого варианта впоследствии отказались. В итоге, все завершилось официальным заявлением УАФ – Украина сыграет с Брентфордом за закрытыми дверями, без представителей СМИ и болельщиков.

Впрочем, кроме инсайдеров, никто и не обещал провести спарринг. УАФ нигде и никогда его не анонсировала, сайт Брентфорда молчит, английские СМИ тоже игнорируют данную тему. Была информация, будто Украина пыталась договориться со "шмелями" относительно болельщиков и полноценного стадиона, но не выгорело – вместо этого получили тренировочный поединок с повышенной ответственностью, который проведут на клубной базе. Бывает.

Проблема в другом – сборная снова не получила нормального подготовительного матча. И снова это произошло в сверхважный момент. Напомним, что прошлым летом Украина готовилась к плей-офф отбора ЧМ-2022, проводя выставочные игры с Гладбахом, Риекой и Эмполи.

С чем Украина приехала в Англию

Трудно даже вспомнить, когда у сборной Украины была настолько слабая заявка. Из-за травм стали недоступными Бущан, Ризнык, Забарный, Зубков и Конопля. Шапаренко тоже в лазарете. Яремчук пребывает в очень сомнительной форме, но и Довбик на старте весенней части сезона не впечатлял.

Как следствие, в сборную пришлось вызвать фулбека Мирошниченко из Александрии, голкипера Шевченко оттуда же и двух центрбеков СК Днепра-1 (наиболее уязвимое звено команды). Многих возмутило отсутствие Сикана – впрочем, Даниил все равно бы не вышел на Англию. Бондарь тоже затерялся, хотя он мог бы сформировать сыгранную пару с Матвиенко.

Зато в заявку сборной Украины возвращается Евгений Коноплянка. Найти объективные причины для его вызова трудно, но Руслану Ротаню виднее. Так или иначе, он не забрал место у топ-футболиста – слева могут сыграть Мудрик, Судаков и Цыганков.

Правда, Виктор перед матчем с Брентфордом простудился. То же самое случилось с Сидорчуком, в то время как Андрей Ярмоленко тренируется по индивидуальной программе.

Что будет отрабатывать Украина?

На Туманный Альбион сборная Украины приехала выживать. Команда будет отбиваться на Уэмбли в течение 90 минут, играя на нулевую ничью. Брентфорд в этом плане не самый интересный оппонент – "шмели" работают глубоким блоком, перекрывая центр, создавая 2-в-1 на флангах и наказывая на контратаках.

Синий – команда контролирует мяч, красный – соперник, серый – «спорные» территории. Рассчитано по количеству касаний мяча

Зажимать "сине-желтых" подопечные Томаса Франка не смогут, да и контрвыпады будут не столь опасными без форварда Тоуни (он в заявке Англии).

Зато Брентфорд круто прессингует в первой фазе. Данный коллектив является одним из лучших в АПЛ по эффективности давления на билд-ап,причем так было и в предыдущем сезоне. Достаточно вспомнить разгром МЮ на старте чемпионата, чтобы понять это преимущество – "дьяволов" успешно накрывали прямо перед их штрафной. В первых таймах против Ливерпуля и Тоттенхэма точность соперника при стартовых розыгрышах падала до 70-80%.

Брентфорд оставляет Арсенал без вариантов для продвижения в первой фазе. На Тирни давит Янельт, который не попал в кадр

Мяч через Лено переводят на другой фланг – и здесь уже начинает пахнуть паникой для Мари

Под прессингом нашей команде всегда было трудно, а скоро нам придется встретиться с прессингом Англии на Уэмбли. Брентфорд поможет подопечным Руслана Ротаня подготовиться к британской интенсивности – как в тактическом плане, так и в психологическом. Команда почувствует ритм и успеет сделать выводы из неизбежных ошибок.

Кроме того, Брентфорд чрезвычайно мощный в еще одном важном аспекте. Подопечные Томаса Франка лидируют в АПЛ по количеству голов со стандартов. Почти каждое возобновление игры, в котором можно сразу доставить мяч в штрафную – в том числе удары от ворот и ауты – Брентфорд превращает в стандарт.

Фолы с точек, откуда обычно разыгрывают, команда трансформирует в полноценные фронтальные штрафные. Томас Франк отправляет вперед центрбеков, разбивает команду на две группы (часто оставляя в офсайде несколько игроков, не идущих на первую передачу) и перегружает зону подбора.

Сборная Англии также крута на стандартах, а особенная эффективным этот компонент становится в матчах с Украиной. Наши защитники критически уязвимы при разнообразных кроссах соперника – даже на уровне УПЛ они допускают серьезные ошибки. Благодаря такому экзаменатору, как Брентфорд, подопечные Руслана Ротаня хотя бы немного отработают данную проблему.

Какие составы выставят тренеры

Учитывая тренировочный характер встречи, можно ожидать экспериментов Руслана Ротаня. Возможно, он пересмотрит большую часть игроков, выставив разные составы на каждый из таймов.

Это было бы правильным решением – Матвиенко и Попов уже имеют опыт матчей против суперкоманд, а вот Сарапию, Сватку или Мирошниченко надо почувствовать новый уровень.

Брентфорд сегодня не выставит основу по объективным причинам. Форвард Тоуни вызван в сборную Англии, голкипер Райя находится в лагере Испании, а хавбеки Йенсен и Дамсгор заявлены за Данию. Центрбек Пиннок бегает за Ямайку, фулбек Хики – за Шотландию.

Вопросы также существуют относительно готовности Айера и Янельта – оба пропускали субботний матч против Лестера из-за небольших повреждений. Именно поэтому сегодня можно ожидать появления значительного количества молодежи и резервистов.

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Учитывая состав Брентфорда, можно ожидать победу сборной Украины. Хочется верить, что этот матч действительно даст "сине-желтым" необходимые данные для битвы с Англией. Конечно, интенсивность со стороны "шмелей" не будет топовой, но принципы организации прессинга и стандартов никуда не денутся.

Также футболистам необходимо восстановить игровое взаимодействие и понять требования Руслана Ротаня. Хотя особых проблем с этим не ожидается – по своим идеям коуч близок к Андрею Шевченко. Матч с Брентфордом более важен для тренерского штаба, которому нужна информация о готовности команды.

"Мудрик будет на ключевых ролях в АПЛ": Ротань – о феномене Зинченко, хитром плане на Англию и приспешников России