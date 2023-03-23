Национальная команда Украины сыграла товарищеский поединок против Брентфорда. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч 23 марта 2023

Брентфорд Б – Украина – 0:2

Голы: Сваток, 22, Судаков, 65

Стартовый состав сборной Украины: Лунин – Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Бондаренко – Малиновский, Буяльский, Мудрик – Яремчук.

Украина (2 тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик.

"Сине-желтые" в рамках подготовки к матчу отбора на Евро-2024 против Англии сыграли тайный спарринг – ни болельщиков, ни представителей СМИ на поединке не было. Соперником команды Руслана Ротаня стал дубль Брентфорда, за который выступает сын Дэвид Бекхэм – Ромео (правда, он остался в запасе).

С согласия обеих сторон было принято решение сделать матч закрытым и не организовывать трансляцию. На трибунах присутствовали только представители официальных делегаций команд и семьи украинских футболистов, проживающих за границей, сообщает официальный сайт УАФ.

Официальный сайт Брентфорда сообщил, что в спарринге сыграли лишь два футболиста первой команды – Понтус Янссон и Джош Дасилва. Восстанавливающийся от травмы украинец Егор Ярмолюк в заявку Брентфорда не попал. Александр Зинченко, Сергей Сидорчук, Анатолий Трубин и Андрей Ярмоленко тоже отсутствовали.

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В стартовом составе Украины вышли, в частности Виталий Буяльский и капитан СК Днепр-1 Александр Сваток, для которого это дебют за национальную сборную. Правда, в зачет УЕФА этот матч не идет, поэтому дебют, к сожалению, получился неполноценным. На острие атаки шанс получил Яремчук, не забивающий с октября прошлого года. В воротах вышел Андрей Лунин.

Для Руслана Ротаня эта игра была единственной возможностью проверить свою команду перед матчем с Англией не во время тренировок, а в более серьезных условиях. С первых минут "сине-желтые" захватили инициативу и вышли вперед на экваторе первого тайма.

Именно дебютант Александр Сваток открыл счет в матче. Это произошло на 22-й минуте после подачи Малиновского с углового. Первый тайм завершился преимуществом Украины со счетом 1:0, хотя у "сине-желтых" были еще моменты – стойка сыграла за Брентфорд, а Довбик и Ко не смогли затолкать мяч в ворота.

После перерыва свое место на поле сохранил только Буяльский – остальных 10 футболистов Ротань сменил. Мирошниченко, Сарапий и Никита Шевченко получили свои первые игровые минуты в "сине-желтой" футболке.

В этом составе "сине-желтые" забили еще раз. Ударом из-за пределов штрафной отличился полузащитник Шахтера Георгий Судаков, для которого этот мяч стал первым в футболке национальной команды. У нашей команды было еще несколько шансов, однако Коноплянка, Довбик, Цыганков и Буяльский свои моменты не использовали. Особенно опасен был момент последнего, но Виталий метров с 10-ти не попал.

2:0 – победа команды Руслана Ротаня перед матчем с Англией, который состоится в воскресенье, 26 марта. Стартовый свисток на Уэмбли прозвучит в 19:00.