Пушка Судакова в видеообзоре матча Брентфорд – Украина – 0:2
24 марта 2023 - Читати українською
Сборная Украины победила дубль Брентфорда в спарринге перед матчем против Англии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.
Украина ожидаемо преобладала над соперником. Счет на 22 минуте после подачи Малиновского с углового открыл дебютант Сваток.
Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу
После перерыва вторым голом отличился Судаков. Хавбеку Шахтера удался пушечный дальний удар, это его первый гол за сборную. Ротань стартовал с победы, хоть и не в официальном матче. Впереди дуэль с Англией 26 марта в 19:00.
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