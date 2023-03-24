Сборная Украины победила дубль Брентфорда в спарринге перед матчем против Англии. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов.

Украина ожидаемо преобладала над соперником. Счет на 22 минуте после подачи Малиновского с углового открыл дебютант Сваток.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу

После перерыва вторым голом отличился Судаков. Хавбеку Шахтера удался пушечный дальний удар, это его первый гол за сборную. Ротань стартовал с победы, хоть и не в официальном матче. Впереди дуэль с Англией 26 марта в 19:00.