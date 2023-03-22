"Опыт в Париже стал лучшим в моей жизни. Уход из ПСЖ был, пожалуй, самой большой ошибкой в моей карьере. Почему я покинул клуб? Мне сообщили: "Джиджи, мы очень довольны, но ты не будешь играть в стартовом составе в Лиге чемпионов. Играть будет Ареола". Я счёл это решение несправедливым. Принял это слишком эмоционально и отказался от 10 миллионов евро.

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Это был вопрос уважения. Как в марте тебе могут сказать, что ты не будешь играть в следующем сезоне? Что это за игра? Это не спорт.

Правда, впоследствии я пожалел об этом решении. Прошло буквально несколько игр, в Париже разочаровались игрой Ареола и взяли Кейлора Наваса.

Лучшим опытом в моей жизни был ПСЖ. Через два месяца после переезда в Париж я чувствовал себя в центре мира, я говорил по-французски, я разговаривал с людьми на улице. Тот уровень футбола, который я видел в ПСЖ, я больше никогда в жизни не увижу. Мы говорили себе, что выиграем Лигу чемпионов, потому что мы сильнее других. Даже мои дети до сих пор спрашивают, почему мы уехали из Парижа", – приводит слова Буффона RMC Sport.

Буффон покинул ПСЖ в 2019-м году и присоединился к Ювентусу. Сейчас Джиджи продолжает играть и в 45 лет является основным вратарём Пармы.

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