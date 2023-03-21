"Очень приятно вернуться в сборную, давно здесь не был. Хочется проявить себя в тренировочном процессе. Может, главный тренер даст сыграть несколько минут в матчах. Настроен очень хорошо.

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Ждал ли приглашение? Трудно сказать, потому что не было ясности, кто станет тренером. Некоторые тренеры не рассчитывали на меня, поэтому приятно, когда позвонили и сказали, чтобы делал визу и готовился к сборной. Конечно, такое вдохновляет", – сказал Буяльский в комментарии ВЗБІРНА.

Лидер Динамо уже несколько лет подряд является одним из лучших атакующих полузащитников УПЛ, однако во времена Шевченко и Петракова часто просиживал матчи в запасе или вообще не получал вызовы. Сейчас Виталию уже 30, а в его активе всего 9 игр за сборную Украины.

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