УАФ на своем сайте сообщила, что лидер Динамо получил 3-матчевую дисквалификацию за свою красную карточку после игры со СК Днепр-1.

Бущан вернулся в общую группу Динамо перед возобновлением УПЛ

Буяльский уже пропустил игру с Зарей, поэтому не сможет сыграть в поединках со Львовом и Минаем. Таким образом, он может сыграть в Классическом против Шахтера, которое состоится 22 апреля. Напомним, что Виталий получил свою красную карточку за нецензурную лексику в адрес арбитра уже после матча со СК Днепр-1.

К слову, Буяльский сыграл в 29 матчах за Динамо в текущем сезоне, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

Луческу варто піти: головна проблема румуна, дороговказ від Шахтаря і гідна заміна іншим іноземцем, якого ви знаєте