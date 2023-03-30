Лидер киевлян Виталий Буяльский все еще не является помощником для тренерского штаба Мирчи Луческу.

30-летний хавбек заработал удаление за оскорбление арбитра после финального свистка матча против СК Днепр-1. Виталий уже пропустил игру с Зарей, а теперь продолжает отбывать наказание, из-за чего не сыграет против Львова, сообщает сайт "бело-синих".

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Интересно, что окончательного решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ относительно количества матчей, которые должен пропустить Буяльский, до сих пор нет, хотя прошло уже более 2 недель со времени встречи. Ожидается, что приговор станет известен уже на этой неделе. По предварительной информации, лидеру киевлян грозит от трех до пяти матчей дисквалификации.

Напомним, Львову подопечные Мирчи Луческу будут противостоять в воскресенье, 2 апреля. Стартовый свисток на стадионе Скиф раздастся в 13:00.

Буяльский в этом сезоне провел 29 поединков за Динамо во всех турнирах, в которых отличился двенадцатью голами и шестью результативными передачами.

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