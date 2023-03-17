Полузащитник Динамо Виталий Буяльский может не сыграть в матче с Шахтером, который состоится в конце апреля.

Согласно дисциплинарным правилам УАФ Буяльский может получить дисквалификацию от 3 до 5 матчей, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Члены КДК уже на следующей неделе могут наказать хавбека Динамо максимальным сроком из-за отягчающих обстоятельств (нецензурная брань в адрес арбитра). Таким образом, Буяльский может пропустить игры с Зарей, Львовом, Минаем, Рухом и Шахтером (состоится 22 апреля).

Добавим, что Виталий провел 29 поединков за Динамо в текущем сезоне, в которых отметился 12 голами и 6 ассистами.

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