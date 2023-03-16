Бускетс получил предложение от Барселоны о продлении соглашения – его также зовут в команду в Роналду
Полузащитник Барселоны Серхио Бускетс в ближайшее время должен определить свое будущее
Каталонский клуб не хочет терять одного из своих лидеров. Президент Лапорта уже отправил Серхио Бускетсу предложение о продлении контракта.
Месси и Рамос теперь позади: Бускетс стал единоличным рекордсменом Эль Класико
Как сообщает El Partidazo de COPE, Барселона предлагает своему капитану соглашение по схеме 1+1 со значительным понижением зарплаты. В настоящее время игрок каталонцев изучает условия. По информации Фабрицио Романо, к Бускетсу обращался также с предложением клуб Аль-Наср, в котором выступает Криштиану Роналду, поэтому полузащитник не торопится со своим решением.
Напомним, что контракт Бускетса истекает летом. В этом сезоне он сыграл в 21 матче Ла Лиги и отличился тремя результативными передачами.
Барселона с помощью удачи обыграла Реал в первом полуфинале Кубка Испании – автогол перечеркнул все усилия Мадрида