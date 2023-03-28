Правый защитник Фиорентины Додо признался, как ему удается останавливать именитых оппонентов еще со времен выступлений за Шахтер.

"У меня довольно сильный характер. В Шахтере я играл против Реала, и мне приходилось сдерживать Винисиуса Жуниора. Я защищался против Стерлинга из Ман Сити и Перишича из Интера.

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Я хорошо помню дуэль с Кварацхелией. Это был один из первых моих матчей в Италии. У меня действительно получилась отличная игра против Хвичи, то же самое можно сказать о следующей с Ювентусом. Думаю, у меня неплохо получалось", – рассказал Додо в интервью Calciomercato.

Напомним, из-за войны Шахтер был вынужден продавать Додо Фиорентине всего за 14,5 млн евро, хотя бразильца связывали с более сильными клубами и значительно большими ценниками.

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