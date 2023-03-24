В рамках отбора на чемпионат Европы прошло еще 6 матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Отбор Евро-2024, 1 тур,

Группа B

Гибралтар – Греция – 0:3

Голы: Масурас, 11, Сиопис, 45, Бакасетас, 58

Группа Е

Чехия – Польша – 3:1

Голы: Крейчи, 1, Чванчара, 3, Кухта, 64 – Д. Шимански, 87

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Голы: Николаеску, 86 (пен.) – Миккельсен, 27

Группа F

Австрия – Азербайджан – 4:1

Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 – Махмудов, 64

Швеция – Бельгия – 0:3

Голы: Лукаку, 35, 49, 83

Группа G

Сербия – Литва – 2:0

Голы: Тадич, 16, Влахович, 53

Гибралтар остается надежным поставщиком очков для своих соперников в отборах. В этот раз начать путь против страны-карлика повезло грекам. "Эллины" остановились на довольно скромных 3:0.

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Чехия неожиданно легко разобралась с Польшей, во главе которой дебютировал именитый Фернанду Сантуш. Уже к 3-й минуте в воротах Щенсны побывало 2 гола. Цоуфал в лучших традициях Рори Дилэпа с аута швырнул мяч на голову Крейчи, а Чванчара замкнул прострел Юрасека. После перерыва Кухта довел дело до избиения "Кадры". Гол Дамиана Шимански лишь немного подсластил дебютную пилюлю Сантуша. Чехи сразу стали единоличным лидером группы, поскольку в параллельном матче Молдова и Фареры поделили очки.

У Австрии не было никаких проблем с Азербайджаном. Марсель Забитцер после дебютного гола за Манчестер Юнайтед выдал 2+1 для сборной.

Швеция дома без шансов уступила Бельгии, которая также сменила тренера после ЧМ (Тедеско пришел на место Мартинеса). Успех "дьяволам" принесла связка Люкебакио-Лукаку. Игрок Герты дважды ассистировал бомбардиру Интера. На поле выпустили даже Златана Ибрагимовича, но 41-летнему ветерану оставалось только наблюдать за третьим мячом Лукаку – 0:3.

Сербы на классе победили Литву. Героем "орлов" стал капитан Душан Тадич, который забил сам и ассистировал Душану Влаховичу. Лидерство в группе захватили балканские соседи – Черногория и Сербия.