Михаил Мудрик вышел с первых минут, вернувшись в основу. Матч, как онлайн-трансляция Челси – Астон Вилла на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Эмери в предыдущих турах набирала больше очков, чем подопечные Поттера, которые потеряли победную серию с Эвертоном. Поединок первого круга завершился уверенной победой лондонцев с дублем Маунта. Впрочем, дальше обе команды стали соседями по середине турнирной таблицы, завоевав по 38 баллов.

Челси – Астон Вилла: онлайн-трансляция матча АПЛ

Безумный старт дуэли середняков. Сначала Камара подарил Мудрику халявный (не)гол, но украинца, у которого были варианты оставить Феликсу или отдать на совсем одинокого Хаверца, подвело слишком огромное желание наконец-то отличиться взятием ворот – Мартинес выиграл ближний бой. А через минуту после этого Макгинн и Буэндия поиздевались над обороной Челси на правом фланге, легко выведя Уоткинса один на один. Ужасный удар мимо ворот спас лондонцев.

Ковачич одним пасом со своей половины создал большинство 3 в 2. Феликс несколько затянул с продолжением, но и Мудрик залез в офсайд, а Хаверц слишком долго и предсказуемо брался за дриблинг, поэтому ситуацию не удалось даже ударом завершить. Буэндию даже 3 хозяевам не удается остановить, проходит пас в центр – от мощного выстрела Макгинна спасает только перекладина. Дуглас Луис через все поле снова забрасывает на Уоткинса. На этот раз еще и Кукурелья сделал все, чтобы Олли было комфортно перебрасывать Кепу, который снова не очень осмотрительно вышел из ворот.

Испанец после ассиста головой на чужого едва не исправился, когда остро бросил мяч в штрафную – Мартинес потащил и мощный удар Феликса низом. Немного даже жаль Кукурелью. Отборолся до последнего в центре, после чего забросил на Хаверца – третий сейв аргентинского чемпиона мира. Челси контролирует мяч уже 76% времени, но Астон Вилла демонстрирует более эффективную тактику с моментами поострее, что могло вполне вылиться в 0:2 или хотя бы 1:2. Как вот во время эпизода, когда Хаверц отдал назад так, что Рэмзи мгновенно обокрал Энцо и только пас на Уоткинса пожалел.

Mudryk ‍♂️



This boy is so low on confidence pic.twitter.com/KcgLi5gSvZ — FPL Gooner (@MaldiveGunner) April 1, 2023

На 31 минуте Ковачич роскошным пасом вывел Мудрика второй раз один на один с Мартинесом. Украинец пробил так, будто пас отдал на Дибу. После пропущенного мяча Челси выдал серию из 11 ударов подряд. Чилуэлл с нулевого угла бахнул в крестовину. Хаверц с границы вратарской попытался забить нестандартно, но удар пяткой заблокировали. Тот же немец после прострела Чилуэлла не сумел акцентировано пробить с нескольких метров. Еще две попытки Феликса в блок, множество моментов на стандартах.

Джеймс рискованно столкнулся с Рэмзи в штрафной. Повезло Челси, что судья не назначил пенальти, хотя потом вернулось в другом пограничном эпизоде. Чилуэлл в борьбе с Янгом реализовал подачу Энцо Фернандеса, рефери усмотрел спорный толчок и отменил взятие ворот. Ливня моментов (14:3 по выстрелам, 10:2 по ударам из пределов штрафной, 3 стопроцентных шанса против 2 соперника) недостаточно Челси для результата по итогам первого тайма. Снова реализация на минусовом уровне, почти 2 ожидаемых гола с нулем на бумаге.

После перерыва все то же самое. Чилуэлл крутит под перекладину, выше. Бен конфетным разворотом превращает диагональ Энцо в момент, но в штрафной Феликс и Хаверц отказываются забегать под прострел. Статистика угловых на 55 минуте: Вилла только что заработала первый, у хозяев уже 8. И тут же бирмингемцы показали, как это делается. Разыграли с угла поля, Рэмзи покатил Макгинну, на которого запоздало выдвинулся Мудрик. Снаряд с рикошетом от Ковачича нырнул в правый нижний уголок – 0:2 после двух попаданий гостей в створ ворот.

Украинского вингера сразу же заменили на другого молодого – Мадуэку. Канте также на поле. Лофтус-Чик ушел, поэтому Джеймс может выдвинуться из центра обороны ближе к правому флангу. Феликс обыгрался с Хаверцом и пробил в Мартинеса, упустив еще один убийственный момент. Португалец отчаянно умоляет о пенальти за якобы руку Мингса, но VAR решает иначе. Это был сейв №6 для Эмилиано Мартинеса за чуть больше часа игры. Мадуэке также решил примерить на себя лавры героя. Обводящий удар после паса Феликса, неплохо развернувшего атаку направо, пошел над воротами.

Нони очень живо обыгрался в треугольнике с Хаверцом и Канте. Вот только французский опорник не сумел реализовать пас за спины от вингера, заменившего Мудрика. У одного Мартинеса ментальность больше, чем у всей команды Поттера. Дибу долго тянул с вводом мяча с рук, пока Хаверц не выдержал и заблокировал маневр, заработав глупый фол. После этого аргентинец еще долго делал вид, будто не может понять, что же случилось, а Челси на ровном месте потерял немало драгоценного время. Абсолютный герой матча, который отвел практически 2 ожидаемых гола от созданной соперником угрозы.

| FOCUS



Emiliano Martínez was Aston Villa's main man in their 2–0 win over Chelsea at Stamford Bridge:



? 7 saves

6 saved shots from inside the box

1.92 Goals prevented

️ 2 high claims

53 touches

26/42 accurate passes

8.9 Sofascore rating



#CHEAVL pic.twitter.com/Lpqkz3PKGz — Sofascore (@SofascoreINT) April 1, 2023

Кулибали на грани фола остановил проход Рэмзи, судьи не заметили там повода для пенальти. Чилуэлл пытался откровенно нарисовать 11-метровый у чужих ворот. Повезло, что обошелся левый защитник сборной Англии без второй желтой. Как и в моменте с толканием Янга. Сдают нервы даже у одного из лучших сегодня. Новая парочка атакующих замен. Вместо третьего центрбека Кукурельи ещё один вингер Пулишич, Галлахер даёт отдохнуть Ковачичу. Впрочем, дальше острота в исполнении Челси только падала с каждой минутой, не помогли и 5 компенсированных. Лондонцы опускаются в нижнюю половину таблицы, теряя крохи надежд на борьбу за зону ЛЧ. Астон Виллу от 4 места отделяют 8 очков.

27 – Chelsea had 27 shots without scoring against Aston Villa; their most attempts in a Premier League match without finding the net since January 2014 against West Ham (39 shots, 0 goals). Blunt. pic.twitter.com/IrEiCPcdQt — OptaJoe (@OptaJoe) April 1, 2023

Целых 70 касаний мяча в чужой штрафной и 27 ударов по воротам – команда Поттера установила 2 рекорда сезона в матче, который должна была выигрывать со статистической вероятностью 75%. Астон Вилла наиграла лишь на 8% шансов увезти 3 очка со Стэмфорд Бридж. Это не был плохой матч Челси по концепции и содержанию. В то же время эта игра точно стала ужасной по исполнительскому качеству. Ошибки возле своих и чужих ворот умножились на героизм Мартинеса, чья уверенность росла с каждым новым спасением. В то же время из своего ударного урагана лондонцы выжали лишь на 1 стопроцентный момент больше, чем соперник из 5 попыток.

И здесь тоже проблема, ведь команде Эмери по большей части без особого надрыва удавалось отводить соперника от самых опасных зон, а худшие провалы случились в эпизодах, которые упустил Мудрик. После 31 минуты Челси брал преимущественно количеством, а не качеством. Наш легионер оценен худшим среди полевых игроков. Михаил был обязан реализовать хотя бы 1 из своих моментов, которые потянули на 0,78 xG в створ ворот. Обе попытки пойти в дриблинг провалились, а после выигранного в начале единоборства далее проиграл все 5.

Трижды Михаил восстанавливал владение для Челси, выиграл единственный эпизод отбора. Украинец стал лучшим по количеству потерь среди партнеров, вышедших в основе (4). Его движение, открывания и даже та удачная попытка прессинга, которая заставила Астон Виллу подарить супермомент, были на уровне, но тонут при упоминаниях о конечном результате, которые усугубляет высоченная цена футболиста. Перед игрой было много разговоров о терпении и особом подходе Поттера к экс-игроку Шахтера. Однако такими темпами Мудрик поставит своего тренера на грань увольнения или окончательно проиграет конкуренцию партнерам, которые нечасто будут выпадать из обоймы столь синхронно.

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