Мудрик уже на 5-й минуте мог открывать счет, но из убийственной позиции влепил в Мартинеса. Вилла свой момент использовала гораздо лучше – Воткинс подкараулил ошибку Кукурельи и перекинул Кепу. Мудрик же испортил еще один шанс. Ковачич разрезным пасом вывел украинца на рандеву с кипером, однако Михаил легко покатил в руки Мартинесу.

Мудрик запорол супермоменты – Челси с рекордами проиграл Эмери домашний матч АПЛ, удивительные цифры украинца и Ко

После перерыва Мудрик закрепился в звании антигероя матча. 70-миллионный новичок Челси не успел накрыть Макгинна, который мощно пробил из-за пределов штрафной. Поттер сразу заменил украинца, но Челси пришлось мириться с поражением 0:2.