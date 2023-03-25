"То, что сработало для меня в Милане и Лондоне – это погружение в культуру, изучение языка, чтобы я мог общаться со своими одноклубниками. Это поможет Мудрику быстрее акклиматизироваться, что важно, когда вы переезжаете в любую страну мира. Клуб и тренер обеспечат его всем необходимым для повышения уровня.

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Челси приобрел талантливого игрока, когда он еще очень молод. Это на будущее. Он только начинает свой путь в серьезной футбольной карьере. Его первый шаг, переход в Челси, является правильным. Он является частью амбициозного проекта и находится в надежных руках.

Решение получить его прямо сейчас зависело от того, насколько клуб верит в его талант. У него очень длинный контракт, это очень необычно. Челси инвестирует в свое будущее.

АПЛ обычно требует результатов прямо сейчас, но давайте посмотрим, что будет за эти восемь лет. Давайте посмотрим, что он может сделать в долгосрочной перспективе. Клуб должен терпеливо относиться к нему, верить в его талант", – цитирует Шевченко The Athletic.

Напомним, после перехода в Челси Мудрик сыграл за "синих" семь матчей, в которых отметился результативной передачей. Украинец и его команда вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, где будут противостоять мадридскому Реалу. На первой стадии плей-офф Челси выбил Боруссию Д.

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