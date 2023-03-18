Михаил Мудрик против Виталия Миколенко. Оба начали в запасе, зато им нашлось место в буклете, который выпустили хозяева. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Команда Поттера развила неплохой ход и рассчитывала продолжить успешную серию против борца за выживание. "Ириски" же с Шоном Дайчем во главе побеждали только в родных стенах, но ведут отчаянную борьбу за сохранение прописки в элите и должны биться за результат в каждой игре даже против исторически неудобных соперников.

Челси – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ

Оживленное начало. Уже на 3 и 5 минутах оба центральных хавбека Челси приложились на грани штрафной. Пулишич, заменивший в стартовом составе Мудрика, пробрасывал на левом фланге мимо нескольких соперников – спокойно накрыли третьим. Ковачич еще и Феликса находит в штрафной, второй удар оттуда почти проходит – блок и угловой. На подаче стандарта Чилуэлл, Хаверц головой бьет совсем рядом с крестовиной. Челси выдал неплохой старт. Последовательность, быстрое движение мяча, удачные пасы между плотными оборонительными линиями и даже выигранные дуэли на втором этаже.

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Несколько подряд моментов, которые портили лишь последние действия Феликса. То португалец порет выход 2 на 1, то не замкнет пас Чилуэлла, то подаст над воротами. Все-таки удалось Эвертону втянуть Челси в свою любимую стихию борьбы. Добрый десяток минут не было ударов, одни попытки растянуть оборону гостей. В итоге все же удалось вывести Феликса на неплохую позицию. Перед ним открывались две возможности отдать на свободных партнеров, но португалец привычно для себя проигнорировал и Хаверца, и Джеймса.

Примитивно играет Пулишич, сегодня действующий преимущественно на фланге Мудрика. Феликс и Хаверц часто меняются позициями. Минута Кулибали. Сначала остановил проход Макнилла, накрутившего двоих и получившего кучу пространства. Затем снял верх и заблокировал дальний удар за каких-то пару секунд. Эвертон пытается воспользоваться тем, что лондонцы держат кучу единиц возле чужой штрафной. Однако за 45 минут у команды Дайча лишь 3 дальних попытки. Энцо выдает свою привычную магию. Элегантно повернулся и не менее красиво обыграл, заработав перспективный штрафной и желтую для Макнилла. Хаверц тонко разыграл с пасом в центр, "ириски" держатся.

С таким Годфри ой как непросто будет Миколенко вернуться в основу. Больше всего выносов (6), перехват, заблокированный удар, отбор. Лишь по одной проигранной дуэли и проходу соперником на дриблинге позволил себе английский конкурент Миколенко. Вроде бы ничего сверхъестественного, но максимально надежно и без ошибок, права на которые здесь просто нет. Челси из 72% владения выжал лишь 0,68 ожидаемого гола. Вроде и ходили рядом со взятием ворот, но так и не удосужились выдать более длинный отрезок, в котором Эвертон бы страдал и зависел лишь от фортуны.

Настолько не проходят эти верховые подачи, что Хаверц на парочку стандартов подряд даже не шел в штрафную. Эвертон столь осмелел, что начал привлекать большие силы прессинга в атаку. Грей едва не продрался сквозь нескольких защитников. Но эти моменты несколько оголяли редуты, которые уже не имели такой плотности. И вот вам пропущенный навес Чилуэлла – Пикфорд выручил после удара Хаверца, которого не успел прикрыть Годфри. А затем еще и божественная диагональ Энцо на все того же левого защитника. Прострел Чилуэлла выбили прямо на ногу Феликса, отрывающего счет своим голам на Стэмфорд Бридж.

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Кулибали не успел закрыть Ивоби. Это штрафной и желтая, которые могли перерасти в еще одно наказание. Идеальный навес Грея принимал Кин. Майклу никто не мешал во вратарской, но центрбек гостей недостаточно акцентировано кивнул головой. Пулишич забил в крутой контре с ассистом пяткой от Феликса, но португалец залез в откровенный офсайд. Американца на 62 минуте заменил... Галлахер. Сразу же показали Мудрика, который разминался в ожидании своего шанса. Челси как раз сел ближе к своим воротам, ища пространство для контратак. Однако Поттер вновь и вновь слишком перестраховывается.

Челси доигрался с огнем. Серия угловых – это большой шанс для лобой команды Дайча. Дукуре после удара Тарковски забрасывает в ворота, пока Кепа беспомощно поднимает руки, почему-то присев. Хаверц вынес, но уже из-за линии. Вот и Галлахер "феерит". Спокойно обворовывают Конора на фланге, затем не реагирует на старания Ковачича в центре поля. Ну, а Эвертон, казалось, почувствовал свою игру. Правда даже слишком. Джеймс обыгрался с Феликсом, Годфри зацепил Риса за ногу, Тарковски тоже добавил. VAR долго проверял момент, но таки назначил пенальти. Хаверц спокойно реализовал 11-метровый.

Лофтус-Чик заменил Ковачича, всё меньше места для выхода Мудрика. Миколенко на 84 минуте появляется на поле. Вместо... Коулмэна, а не Годфри. Челси снова позволил Эвертону провести серию ударов и во второй раз поплатился за это. На 89 минуте сыграли замены Дайча. Кепа неудачно выбил наугад, Миколенко забросил на Дукуре, тот в касание пробросил Симмсу, который прошил испанского голкипера. Отмечаем в обоих пропущенных голах вину Кулибали. Сначала вместе с Фофаной не доиграл на стандарте (там еще и Ковачич "отличился"), затем слишком легко позволил себя обыграть резервисту соперника. На 5 компенсированной Хаверц традиционно для себя не забил с нескольких метров, Бадиашиль тоже не смог занести.

Замены и стиль игры Поттера снова под шквалом критики. Зачем было так прижиматься, отдавать инициативу, если не было достаточных сил для контратак? Когда увидел, что шаблонный выход на замену Галлахера (лондонцы вели в счете, а Конор неизменно менял игрока атаки, правда ранее все время Феликса, а не Пулишича – в каждой из 3 предыдущих выигрышных встреч), не сработал ни в креативе, ни в надежности, не стоило ли поставить на скорость Мудрика? Ведь где-где, а в момент вскрытия зон в чужой обороне Михаил мог бы сработать идеально. Поттер получил для этого две возможности, но каждый раз выбирал вариант сыграть побезопаснее, засушить. По сути побоялся выпустить Мудрика, дожимать с позиции силы. Отдал победный матч, облегчив задачу Дайча. Как следствие, Эвертон вполне заслуженно отстоял сверхважную ничью, набрал 26 балл и поднялся на 15 место. У Челси осталось 38 пунктов.

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