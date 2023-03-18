Челси – Эвертон: онлайн-трансляция матча АПЛ – Мудрик и Миколенко получили одинаковый вердикт от тренеров
18 марта 18:32 - Читати українською
Челси и Эвертон встречаются в 28-м туре чемпионата Англии. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24"
52’ Жоау Фелиш
76’ Кай Хаверц
Абдулай Дукуре 69’
Эллис Симмс 89’
52’ Жоау Фелиш
69’ Абдулай Дукуре
76’ Кай Хаверц
89’ Эллис Симмс
Михаил Мудрик против Виталия Миколенко. Правда оба украинца начинают в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Поттера набрала победный ход и рассчитывала продлить успешную серию против борца за выживание, с которым лондонцы исторически выдавали неплохие результаты. В свою очередь "ириски" с Шоном Дайчем выигрывали только в родных стенах. Где смотреть матч Челси – Эвертон онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.
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