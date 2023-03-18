Михаил Мудрик против Виталия Миколенко. Правда оба украинца начинают в запасе. Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Эвертон на "Футбол 24", стартует в 19:30. Команда Поттера набрала победный ход и рассчитывала продлить успешную серию против борца за выживание, с которым лондонцы исторически выдавали неплохие результаты. В свою очередь "ириски" с Шоном Дайчем выигрывали только в родных стенах. Где смотреть матч Челси – Эвертон онлайн? Игру транслирует Setanta Sports.

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