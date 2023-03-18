Челси подарил очко Эвертону (2:2) в 28-м туре английской Премьер-лиги 2022/23. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Первый тайм завершился "сухо", но второй подарил зрителям аж 4 гола. Все началось с бильярдного удара Фелиша под дальнюю штангу. Эвертон отыгрался усилиями Дукуре, однако быстро "привез" пенальти – Годфри, который вытеснил Миколенко из основы, заплел ноги Джеймсу. Хаверц реализовал приговор.

Челси потерял победу над Эвертоном – конкурент Миколенко привез пенальти, украинец отдал решающий предасист

Мудрик так и не вышел с лавы запасных Челси, а вот Миколенко получил хотя бы 10 минут от Дайча. Именно Виталий начал спасительную атаку Эвертона, завершившуюся голом другого "джокера" – Эллиса Симса.