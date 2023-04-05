Челси и Ливерпуль расписали кризисную ничью: Мудрику дали мизер, неудобное изменение нового тренера, у Клоппа все ужасно
Челси и Ливерпуль не забивали голов в перенесенном матче 8 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Клопп психанул, но реакции не получил
Ливерпуль на выходных проиграл Манчестер Сити. Без шансов, выглядя командой из другого дивизиона. Юрген Клопп жестко прошелся по своим игрокам, а сегодня подкрепил критику смелыми решениями. Шесть изменений в составе. Салах, Александер-Арнольд и Робертсон остались в запасе (ван Дейк пропустил игру из-за травмы). Гомес, Джонс и Фирмино, наоборот, получили шанс в старте.
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Мерсисайдцы не показали мгновенную реакцию на субботнее фиаско и провалили выезд на Стамфорд Бридж. Ливерпуль выглядел разобранным, уступал сопернику в интенсивности и не понимал, как создавать моменты. За первые пол часа гости ни разу не пробили из пределов штрафной (у Челси было 6 таких ударов) и вообще ни разу не зашли в чужую штрафную (Челси имел 12 касаний).
Если в субботу Ливерпуль хорошо отыграл минут 5, то сегодня футбола было минут 10. Под занавес первого тайма гости активизировались и попытались создать Кепе проблемы. Гомес пробил под перекладину (голкипер вытащил), а Фабиньо мощно приложился на стандарте (заблокировал защитник). Во втором тайме Ливерпуля не было на поле. Появление Салаха не спасло – один удар за 45 минут.
Челси прошел пик кризиса еще с Поттером
Ливерпуль допускал регулярные моменты на ворота Алиссона и чудом не пропустил. Челси легко разрывал структуру "красных" благодаря хорошим взаимодействиям. Феликс должен был забивать в дебюте поединка после быстрой атаки, но его удар в последний момент заблокировали. Через несколько минут супермомент возник у Ковачича. В середине тайма хозяева даже загнали мяч в сетку, однако судья зафиксировал офсайд.
Челси классно комбинировал с акцентом на левый фланг – Чилуэл давал динамику отыгрышами в касание с Феликсом и Хаверцем. На противоположном крыле поддержку обеспечивал Канте, который проводит первые матчи после травмы и проводит круто. Это все лишнее доказательство абсурдности увольнения Поттера. Пик кризиса лондонцы прошли, а потеря с Эвертоном и поражение от Астон Виллы после серии из трех побед были скорее невезением.
Во втором тайме история повторилась. Как только Челси повышал темп и начинал играть жестче – Ливерпуль разваливался. Хозяева снова оперативно создали два голевых момента: Ковачич пробил с выгодной позиции над воротами, а гол Хаверца после шикарного паса Канте отменили из-за игры рукой. Неточно приложились Феликс и Энцо. Челси был сегодня лучше, но проблемы с реализацией помешали победить.
Мудрик получил 15 минут в неудобной схеме
Мудрик ярко стартовал в Англии именно с матча против Ливерпуля, в котором отвозил Милнера. Далее последовало несколько плохих матчей, которые пришлись на худший период команды. Грэм Поттер искал оптимальный состав и пробовал Михаила в центре атаки. После международной паузы украинец получил еще один шанс и снова разочаровал – упустил два супершанса перед воротами Астон Виллы.
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Те ошибки стали роковыми для тренера. Поттера уволили, а команду временно возглавил его ассистент. Бруно Сальтор изменил схему на 3-5-2, где нет позиции для Мудрика. Украинец начал в запасе и вышел только на последние 15 минут. Михаил заменил Чилуэла и формально закрывал позицию левого вингбека, хотя имел свободу. Кукурелья и Ковачич страховали его позади.
Мудрик вылетел на поле заряженным и влился в общее настроение Челси. Он был активен: искал мяч, предлагал себя, старался обострить и рывками, и передачами. Украинец вывел на дальний удар Энцо. Найти победный гол ему не удалось, однако Михаил отработал неплохо. Как и вся команда. Челси наиграл на победу (3:0 по явным моментам, 1.98xG против 0.35xG по качеству моментов), но в итоге ничья.
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