Челси принимает Ливерпуль в перенесенном матче 8 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Сити – Ливерпуль стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно только на сервисе Setanta Sports.

Оба гранда переживают кризис в этом сезоне. Ливерпуль на неделе без шансов влетел Манчестер Сити, после чего Юрген Клопп психанул, оставив сегодня в запасе Салаха, Робертсона и Трента. Челси вообще закрепился в середине таблицы и уволил Грэма Поттера после поражения от Астон Виллы.

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Михаил Мудрик оказался в запасе на первый матч нового тренера – Поттера сменил ассистент Бруно Сальтор. Украинец ярко стартовал в Англии именно с матча против Ливерпуля, в котором отвозил Милнера. Однако в дальнейшем карьера вингера затормозила. На выходных Мудрик упустил два супершанса.

Стартовые составы команд

Челси: Кепа – Фофана, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Энцо, Канте, Ковачич, Чилуэлл – Хаверц, Феликс.

Запасные: Менди, Бадиашиль, Галлахер, Лофтус-Чик, Маунт, Мадуэке, Мудрик, Пулишич, Стерлинг.

Ливерпуль: Алиссон – Гомес, Матип, Конате, Цимикас – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Жота, Фирмино, Нуньес.

Запасные: Келлехер, Милнер, Салах, Гакпо, Робертсон, Карвальо, Артур, Филлипс, Трент.

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