Четвертьфиналы женской Лиги чемпионов

Лион – Челси – 0:1

Гол: Рейтен, 28

ПСЖ – Вольфсбург – 0:1

Гол: Янссен, 62 (пен)

У Челси был базовый план игры, который сработал: быстрые атаки. На 28-й минуте матча Рейтан открыла счет в матче. Шанс удвоить его потеряла Джеймс, когда попала в штангу на исходе первого тайма. В начале второго тайма Соня Бомпастор, тренер Лиона, решила сделать несколько изменений, чтобы разбудить своих подопечных. Это не сработало. Английская команда снова нанесла несколько острых ударов, но игрокам "синих" не хватило точности. Матч так и закончился с минимальным преимуществом лондонцев. Челси – проклятие французских клубов. В трех противостояниях против команд из Франции в этом сезоне англичане побеждали трижды. После двух успехов на групповом этапе против ПСЖ (1-0, 3-0), они одержали победу над Лионом.

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Во втором матче этого игрового дня встречались ПСЖ и Вольфсбург. В начале игры парижанки провели несколько опасных атак, но забить в ворота гостей не удалось. Первый тайм результативностью не порадовал. В начале второго тайма Де Алмейда получила вторую желтую карту, а арбитр встречи назначил пенальти, который успешно реализовала Янссен. У Вольфсбурга было несколько хороших моментов, чтобы удвоить счет в матче, но они ими не воспользовались.

Ответные матчи четвертьфиналов женской Лиги чемпионов пройдут 30 марта. Напомним, что в двух других парах Бавария оказалась сильнее Арсенала (1:0), а Барселона победила Рому (1:0).

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