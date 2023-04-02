В 29 туре АПЛ Челси встречался с Астон Виллой. Лондонцы не смогли реализовать ни один из своих 27 ударов. В итоге "синие" проиграли – 0:2. Наставник Челси уже давно находился под давлением, а поражение стало последней каплей.

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На официальном сайте Челси объявил об отставке тренера. Грэм Поттер согласился сотрудничать с клубом, чтобы содействовать плавному переходу. За время работы с командой наставник вывел синих в четвертьфинал Лиги чемпионов, где Челси встретится с Реалом. Бруно Сальтор возглавит команду как временный главный тренер.

Напомним, что Челси занимает 11 место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды 38 очков. От зоны еврокубков "синие" отстают на 10 пунктов. Согласно информации прессы, главным кандидатом на пост тренера руководство английского клуба видит Юлиана Нагельсманна, который недавно был уволен из Баварии.

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